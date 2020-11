What local channels can you get on DirecTV Now?

Fun fact about "streaming video" these days. It doesn't necessarily mean there's no way for you to watch your local channels. In fact, a good many of the major streaming services have access to your local broadcast TV channels. Well, the big ones, anyway. Pretty cool.

DirecTV Now is one of those options. They've got a number of affiliates for ABC and CBS and Fox and NBC throughout the United States. More than 400 channels, actually, from scores of cities and affiliates. (It's actually done by "Designated Market Areas" and not necessarily one city for each channel, but you knew that already.)

Here's the full list of local channels you can get through DirecTV Now. This list may chance without warning, though, so we'd recommend checking out DirecTV Now's local channels search tool before spending any money.

To see the latest updates, just skip down to the bottom .

Local channels available on DirecTV Now

Market Area Station Call Letters Network Albany-Schenectady-Troy, NY WTEN ABC Albany-Schenectady-Troy, NY WRGB CBS Albany-Schenectady-Troy, NY WNYT NBC Albuquerque-Santa Fe, NM KOAT ABC Albuquerque-Santa Fe, NM KRQE CBS Albuquerque-Santa Fe, NM KRQE-DT FOX Albuquerque-Santa Fe, NM KOB NBC Anchorage, AK KTBY FOX Atlanta, GA WSB ABC Atlanta, GA WGCL CBS Atlanta, GA WUPA CW Atlanta, GA WAGA-TV FOX Atlanta, GA WXIA NBC Atlanta, GA WUVG Univision Austin, TX KVUE ABC Austin, TX KEYE CBS Austin, TX KTBC FOX Austin, TX KXAN NBC Austin, TX KAKW Univision Baltimore, MD WMAR ABC Baltimore, MD WJZ CBS Baltimore, MD WBFF FOX Baltimore, MD WBAL NBC Bangor, ME WFVX-LP FOX Baton Rouge, LA WAFB CBS Baton Rouge, LA WGMB FOX Bend, OR KFXO-LP FOX Biloxi-Gulfport, MS WXXV FOX Birmingham, AL WABM-DT ABC Birmingham, AL WIAT CBS Birmingham, AL WBRC FOX Birmingham, AL WVTM NBC Boston, MA WCVB ABC Boston, MA WMUR ABC Boston, MA WBZ CBS Boston, MA WFXT FOX Boston, MA WSBK My38 Boston, MA WBTS NBC Boston, MA WNEU Telemundo Buffalo, NY WKBW ABC Buffalo, NY WIVB CBS Buffalo, NY WUTV FOX Buffalo, NY WGRZ NBC Burlington, VT WCAX CBS Burlington, VT WFFF FOX Burlington, VT WPTZ NBC Butte-Bozeman, MT KWYB-DT FOX Cedar Rapids, IA KFXA FOX Champaign, IL WRSP FOX Charleston, SC WCSC CBS Charleston, SC WTAT FOX Charleston-Huntington, WV WCHS ABC Charleston-Huntington, WV WOWK CBS Charleston-Huntington, WV WVAH FOX Charleston-Huntington, WV WSAZ NBC Charlotte, NC WSOC ABC Charlotte, NC WBTV CBS Charlotte, NC WJZY FOX Charlotte, NC WMYT-TV MyTV12 Charlotte, NC WCNC NBC Chattanooga, TN WDEF CBS Chattanooga, TN WRCB NBC Chicago, IL WLS-TV ABC Chicago, IL WBBM CBS Chicago, IL WFLD FOX Chicago, IL WPWR-TV My50 Chicago, IL WMAQ NBC Chicago, IL WSNS Telemundo Chicago, IL WGBO Univision Cincinnati, OH WCPO ABC Cincinnati, OH WKRC CBS Cincinnati, OH WXIX FOX Cincinnati, OH WLWT NBC Cleveland, OH WEWS ABC Cleveland, OH WOIO CBS Cleveland, OH WJW FOX Cleveland, OH WKYC NBC Colorado Springs-Pueblo, CO KKTV CBS Colorado Springs-Pueblo, CO KXRM FOX Colorado Springs-Pueblo, CO KOAA NBC Columbia, SC WLTX CBS Columbia, SC WACH FOX Columbia, SC WIS NBC Columbia-Jefferson City, MO KQFX-LP FOX Columbus, OH WSYX ABC Columbus, OH WBNS CBS Columbus, OH WTTE FOX Columbus, OH WCMH NBC Columbus-Tupelo, MS WLOV FOX Dallas – Ft. Worth, TX WFAA ABC Dallas – Ft. Worth, TX KTVT CBS Dallas – Ft. Worth, TX KDFW-TV FOX Dallas – Ft. Worth, TX KTXA KTXA Dallas – Ft. Worth, TX KDFI My27 Dallas – Ft. Worth, TX KXAS NBC Dallas – Ft. Worth, TX KXTX Telemundo Dallas – Ft. Worth, TX KUVN Univision Dayton, OH WKEF ABC Dayton, OH WHIO CBS Dayton, OH WRGT FOX Dayton, OH WDTN NBC Denver, CO KMGH ABC Denver, CO KCNC CBS Denver, CO KDVR FOX Denver, CO KUSA NBC Denver, CO KDEN Telemundo Des Moines-Ames, IA WOI ABC Des Moines-Ames, IA KCCI CBS Des Moines-Ames, IA KDSM FOX Detroit, MI WXYZ ABC Detroit, MI WWJ CBS Detroit, MI WKBD CW Detroit, MI WJBK FOX Detroit, MI WDIV NBC El Paso, TX KDBC CBS El Paso, TX KFOX FOX El Paso, TX KTDO Telemundo Eugene, OR KLSR FOX Evansville, IN WEVV-DT FOX Flint-Saginaw-Bay City, MI WNEM CBS Flint-Saginaw-Bay City, MI WSMH FOX Fort Myers - Naples, FL WZVN ABC Fort Myers - Naples, FL WINK CBS Fort Myers - Naples, FL WFTX FOX Fort Myers - Naples, FL WBBH NBC Fort Smith, AR KFTA FOX Fresno-Visalia, CA KFSN-TV ABC Fresno-Visalia, CA KGPE CBS Fresno-Visalia, CA KMPH FOX Fresno-Visalia, CA KSEE NBC Fresno-Visalia, CA KNSO Telemundo Fresno-Visalia, CA KFTV Univision Gainesville, FL WOGX FOX Grand Rapids-Kalamazoo, MI WOTV ABC Grand Rapids-Kalamazoo, MI WZZM ABC Grand Rapids-Kalamazoo, MI WWMT CBS Grand Rapids-Kalamazoo, MI WXMI FOX Grand Rapids-Kalamazoo, MI WOOD NBC Great Falls, MT KFBB-DT FOX Green Bay, WI WBAY ABC Green Bay, WI WFRV CBS Green Bay, WI WLUK FOX Green Bay, WI WGBA NBC Greensboro-Winston-Salem, NC WXLV ABC Greensboro-Winston-Salem, NC WFMY CBS Greensboro-Winston-Salem, NC WGHP FOX Greensboro-Winston-Salem, NC WXII NBC Greenville-New Bern, NC WYDO FOX Greenville-New Bern, NC WITN NBC Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC WLOS ABC Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC WSPA CBS Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC WYFF NBC Harlingen-Brownsville, TX KGBT CBS Harlingen-Brownsville, TX KTLM Telemundo Harrisburg-Lancaster, PA WHTM ABC Harrisburg-Lancaster, PA WHP CBS Harrisburg-Lancaster, PA WPMT FOX Harrisburg-Lancaster, PA WGAL NBC Hartford-New Haven, CT WTNH ABC Hartford-New Haven, CT WFSB CBS Hartford-New Haven, CT WTIC FOX Hartford-New Haven, CT WVIT NBC Honolulu, HI KITV ABC Honolulu, HI KGMB CBS Honolulu, HI KHON FOX Honolulu, HI KHNL NBC Houston, TX KTRK-TV ABC Houston, TX KHOU CBS Houston, TX KRIV FOX Houston, TX KTXH my20 Houston, TX KPRC NBC Houston, TX KTMD Telemundo Houston, TX KXLN Univision Huntsville-Decatur, AL WZDX FOX Huntsville-Decatur, AL WAFF NBC Indianapolis, IN WRTV ABC Indianapolis, IN WXIN FOX Indianapolis, IN WTHR NBC Jackson, MS WLBT NBC Jacksonville, FL - Brunswick, GA WJXX ABC Jacksonville, FL - Brunswick, GA WJAX CBS Jacksonville, FL - Brunswick, GA WFOX FOX Jacksonville, FL - Brunswick, GA WTLV NBC Joplin-Pittsburg, KS KFJX FOX Juneau, AK KJUD-DT FOX Kansas City, MO KMBC ABC Kansas City, MO KCTV CBS Kansas City, MO WDAF FOX Kansas City, MO KSHB NBC Knoxville, TN WATE ABC Knoxville, TN WVLT CBS Knoxville, TN WTNZ FOX Knoxville, TN WBIR NBC Lafayette, LA KADN FOX Las Vegas, NV KTNV ABC Las Vegas, NV KLAS CBS Las Vegas, NV KSNV NBC Las Vegas, NV KBLR Telemundo Lexington, KY WTVQ ABC Lexington, KY WKYT CBS Lexington, KY WDKY FOX Lexington, KY WLEX NBC Lima, OH WLIO-DT FOX Little Rock-Pine Bluff, AR KATV ABC Little Rock-Pine Bluff, AR KTHV CBS Little Rock-Pine Bluff, AR KLRT FOX Little Rock-Pine Bluff, AR KARK NBC Los Angeles, CA KABC-TV ABC Los Angeles, CA KCBS CBS Los Angeles, CA KTTV FOX Los Angeles, CA KCAL KCAL Los Angeles, CA KCOP-TV KCOP My13 Los Angeles, CA KNBC NBC Los Angeles, CA KVEA Telemundo Los Angeles, CA KMEX Univision Louisville, KY WHAS ABC Louisville, KY WLKY CBS Louisville, KY WDRB FOX Louisville, KY WAVE NBC Madison, WI WISC CBS Madison, WI WMSN FOX Madison, WI WATN ABC Memphis, TN WHBQ FOX Memphis, TN WMC NBC Miami-Ft. Lauderdale, FL WPLG ABC Miami-Ft. Lauderdale, FL WFOR CBS Miami-Ft. Lauderdale, FL WSVN FOX Miami-Ft. Lauderdale, FL WBFS My33 Miami-Ft. Lauderdale, FL WTVJ NBC Miami-Ft. Lauderdale, FL WSCV Telemundo Miami-Ft. Lauderdale, FL WLTV Univision Milwaukee, WI WISN ABC Milwaukee, WI WITI FOX Milwaukee, WI WTMJ NBC Minneapolis-St. Paul, MN KSTP ABC Minneapolis-St. Paul, MN WCCO CBS Minneapolis-St. Paul, MN KMSP-TV FOX Minneapolis-St. Paul, MN WFTC My29 Minneapolis-St. Paul, MN KARE NBC Missoula, MT KTMF-DT FOX Mobile, AL -Pensacola, FL WEAR ABC Mobile, AL -Pensacola, FL WKRG CBS Mobile, AL -Pensacola, FL WPMI NBC Myrtle Beach-Florence, SC WFXB FOX Nashville, TN WKRN ABC Nashville, TN WTVF CBS Nashville, TN WZTV FOX Nashville, TN WSMV NBC New Orleans, LA WWL CBS New Orleans, LA WVUE FOX New Orleans, LA WDSU NBC New York, NY WABC-TV ABC New York, NY WCBS CBS New York, NY WNYW FOX New York, NY WWOR-TV My9 New York, NY WNBC NBC New York, NY WNJU Telemundo New York, NY WXTV Univision New York, NY WLNY WLNY Norfolk-Newport News, VA WVEC ABC Norfolk-Newport News, VA WVBT FOX Norfolk-Newport News, VA WAVY NBC Oklahoma City, OK KOCO ABC Oklahoma City, OK KWTV CBS Oklahoma City, OK KOKH FOX Omaha, NE KMTV CBS Omaha, NE KPTM FOX Orlando-Daytona, FL WFTV ABC Orlando-Daytona, FL WOFL FOX Orlando-Daytona, FL WRBW my65-WRBW Orlando-Daytona, FL WESH NBC Paducah, KY-Cape Girardeau, MO KFVS CBS Paducah, KY-Cape Girardeau, MO KBSI FOX Paducah, KY-Cape Girardeau, MO WPSD NBC Palm Springs, CA KDFX-CA FOX Philadelphia, PA WPVI-TV ABC Philadelphia, PA KYW CBS Philadelphia, PA WPSG CW Philadelphia, PA WTXF-TV FOX Philadelphia, PA WCAU NBC Philadelphia, PA WWSI Telemundo Philadelphia, PA WUVP Univision Phoenix, AZ KNXV ABC Phoenix, AZ KPHO CBS Phoenix, AZ KSAZ-TV FOX Phoenix, AZ KUTP My45 Phoenix, AZ KPNX NBC Phoenix, AZ KTAZ Telemundo Phoenix, AZ KTVW Univision Pittsburgh, PA WTAE ABC Pittsburgh, PA KDKA CBS Pittsburgh, PA WPCW CW Pittsburgh, PA WPGH FOX Pittsburgh, PA WPXI NBC Portland, OR KATU ABC Portland, OR KOIN CBS Portland, OR KGW NBC Portland-Auburn, ME WGME CBS Portland-Auburn, ME WPFO FOX Portland-Auburn, ME WCSH NBC Providence, RI; New Bedford, MA WLNE ABC Providence, RI; New Bedford, MA WPRI CBS Providence, RI; New Bedford, MA WJAR NBC Raleigh-Durham, NC WTVD-TV ABC Raleigh-Durham, NC WNCN CBS Raleigh-Durham, NC WRAZ FOX Raleigh-Durham, NC WRAL NBC Richmond-Petersburg, VA WRIC ABC Richmond-Petersburg, VA WRLH FOX Richmond-Petersburg, VA WWBT NBC Roanoke, VA WSET ABC Roanoke, VA WDBJ CBS Roanoke, VA WFXR FOX Roanoke, VA WSLS NBC Rochester, NY WUHF FOX Sacramento-Stockton-Modesto, CA KXTV ABC Sacramento-Stockton-Modesto, CA KOVR CBS Sacramento-Stockton-Modesto, CA KMAX CW Sacramento-Stockton-Modesto, CA KTXL FOX Sacramento-Stockton-Modesto, CA KCRA NBC Sacramento-Stockton-Modesto, CA KUVS Univision Salt Lake City, UT KTVX ABC Salt Lake City, UT KUTV CBS Salt Lake City, UT KSTU FOX San Antonio, TX KSAT ABC San Antonio, TX KENS CBS San Antonio, TX KABB FOX San Antonio, TX WOAI NBC San Antonio, TX KVDA Telemundo San Antonio, TX KWEX Univision San Diego, CA KGTV ABC San Diego, CA KFMB CBS San Diego, CA KSWB FOX San Diego, CA KNSD NBC San Diego, CA KUAN Telemundo San Francisco-Oakland-San Jose, CA KGO-TV ABC San Francisco-Oakland-San Jose, CA KPIX CBS San Francisco-Oakland-San Jose, CA KBCW CW San Francisco-Oakland-San Jose, CA KTVU FOX San Francisco-Oakland-San Jose, CA KICU-TV KTVU Plus San Francisco-Oakland-San Jose, CA KNTV NBC San Francisco-Oakland-San Jose, CA KSTS Telemundo San Francisco-Oakland-San Jose, CA KDTV Univision Santa Barbara-San Luis Obispo, CA KKFX-CA FOX Savannah, GA WTOC CBS Savannah, GA WTGS FOX Seattle-Tacoma, WA KOMO ABC Seattle-Tacoma, WA KIRO CBS Seattle-Tacoma, WA KSTW CW Seattle-Tacoma, WA KCPQ FOX Seattle-Tacoma, WA KING NBC Shreveport, LA KSLA CBS South Bend-Elkhart, IN WSBT CBS Spokane, WA KREM CBS Spokane, WA KHQ NBC Springfield, MO KSPR ABC Springfield, MO KRBK FOX St. Joseph, MO KNPN-LD FOX St. Louis, MO KDNL ABC St. Louis, MO KMOV CBS St. Louis, MO KTVI FOX St. Louis, MO KSDK NBC Syracuse, NY WSTM NBC Tampa-St. Petersburg, FL WFTS ABC Tampa-St. Petersburg, FL WWSB ABC Tampa-St. Petersburg, FL WTSP CBS Tampa-St. Petersburg, FL WTOG CW Tampa-St. Petersburg, FL WTVT FOX Tampa-St. Petersburg, FL WFLA NBC Toledo, OH WTOL CBS Toledo, OH WNWO NBC Tri-Cities, TN-VA WEMT FOX Tri-Cities, TN-VA WCYB NBC Tucson, AZ KOLD CBS Tucson, AZ KMSB FOX Tucson, AZ KVOA NBC Tucson, AZ KHRR Telemundo Tucson, AZ KTDO Univision Tulsa, OK KTUL ABC Tulsa, OK KOTV CBS Tulsa, OK KOKI FOX Tulsa, OK KJRH NBC Waco-Temple-Bryan, TX KBTX CBS Waco-Temple-Bryan, TX KWTX CBS Waco-Temple-Bryan, TX KWKT FOX Waco-Temple-Bryan, TX KAGS-LP NBC Waco-Temple-Bryan, TX KCEN NBC Washington DC - Hagerstown, MD WUSA CBS Washington DC - Hagerstown, MD WTTG FOX Washington DC - Hagerstown, MD WDCA my20dc Washington DC - Hagerstown, MD WRC NBC Washington DC - Hagerstown, MD WJLA ABC West Palm Beach-Ft. Pierce, FL WPBF ABC West Palm Beach-Ft. Pierce, FL WPEC CBS West Palm Beach-Ft. Pierce, FL WFLX FOX West Palm Beach-Ft. Pierce, FL WPTV NBC Wichita-Hutchinson, KS KAKE ABC Wichita-Hutchinson, KS KWCH CBS Wichita-Hutchinson, KS KSAS FOX Wilkes Barre-Scranton, PA WOLF FOX Wilkes Barre-Scranton, PA WBRE NBC Yuma, AZ-El Centro, CA KECY FOX

Updated Aug. 15, 2018: DirecTV Now just added the following 34 DMAs:

New ABC affiliates

Albany, NY (WTEN)

Des Moines-Ames, IA (WOI)

Grand Rapids-Kalamazoo, MI (WOTV)

Harrisburg-Lancaster, PA (WHTM)

Hartford-New Haven, CT (WTNH)

Knoxville, TN (WATE)

Memphis, TN (WATN)

Nashville, TN (WKRN)

Richmond-Petersburg, VA (WRIC)

Salt Lake City, UT (KTVX)

New CBS affiliates

Albuquerque-Santa Fe, NM (KRQE)

Birmingham, AL (WIAT)

Buffalo, NY (WIVB)

Charleston-Huntington, WV (WOWK)

Fresno-Visalia, CA (KGPE)

Green Bay, WI (WFRV)

Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC (WSPA)

Las Vegas, NV (KLAS)

Mobile, AL-Pensacola, FL (WKRG)

Portland, OR (KOIN)

Providence, RI-New Bedford, MA (WPRI)

Raleigh-Durham, NC (WNCN)

San Diego, CA (KFMB)

New NBC affiliates